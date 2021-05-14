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Номер извещения
ГП176365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
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131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176365Дата и время окончания срока приема заявок 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176365Дата и время вскрытия заявок 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 23:5925.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176365Подведение итогов не позднее 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176365Подведение итогов не позднее 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)
Начальная цена
4 705 543,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б
74.20
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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