127/МС - Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе: Реконструкция теплового ввода от врезки к тепловой камере-70 право распределительной сети Будапештская (вправо); Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-19 лево распределительной сети Новоселов; Реконструкция распределительной сети Космонавтов от тепловой камеры-24 лево; Реконструкция Пороховской тепловой магистрали от узла теплофикационного-4 до границы работ у тепловой камеры-34; Реконструкция тепловых сетей квартала 9а Ульянка; Реконструкция распределительной сети Алтайская тепловой камеры-131 право, тепловой камеры-132 право; для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/10)