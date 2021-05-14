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    Главная / Торги / 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)

    131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176365Дата и время окончания срока приема заявок 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КОРРЕКТИРОВКА.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176365Дата и время окончания срока приема заявок 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176365Дата и время вскрытия заявок 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 23:5925.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176365Подведение итогов не позднее 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176365Подведение итогов не позднее 131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)

    Начальная цена

    4 705 543,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б

    Классификатор ОКПД2

    74.20

    Услуги в области фотографии

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20

    Деятельность в области фотографии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "131/МС - Проектные работы по реконструкции тепловых сетей согласно Адресно-инвестиционной программе (далее – МТР (работы/услуги): - Реконструкция теплового ввода от ТК-201 лево распределительной тепловой сети Таврическая.- Реконструкция распределительной тепловой сети Клинская от тепловой камеры-10 (распределительной тепловой сети Серпуховская) до тепловой камеры-18 для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (1.1-21/17)"

    Кол-во: 1

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