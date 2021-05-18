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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО "Полиэфир"

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО "Полиэфир"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО «Полиэфир»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0069403-360-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО "Полиэфир"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Юридический адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Почтовый адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Контактный телефон

    +7 495 139-10-42

    Факс

    (831)275-45-22

    Адрес электронной почты

    rpch_zakupki@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кристина Игоревна Андреева

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО «Полиэфир»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 13:0002.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176364Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО «Полиэфир»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО «Полиэфир»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Адрес местонахождения

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях ООО «Полиэфир»"

    Кол-во: 0

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