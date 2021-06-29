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    Главная / Торги / Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-Петербург

    Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2021 18:0029.06.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176363Дата и время окончания срока приема заявок Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-ПетербургМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000434391

    Наименование закупки

    Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56889

    Адрес электронной почты

    Militsin.YuM@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Милицин Юрий Михайлович

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-Петербург

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2021 18:00 GMT +329.06.2021 18:0029.06.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176363Дата и время окончания срока приема заявок Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-ПетербургМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Предмет договора

    Закупка товаров для электромонтажа ПО Санкт-Петербург

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