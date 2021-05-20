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    Главная / Торги / Блок контейнер САУ

    Блок контейнер САУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176369Дата и время окончания срока приема заявок Блок-контейнер САУТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блок контейнер САУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мищук Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блок-контейнер САУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 06:00 GMT +320.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176369Дата и время окончания срока приема заявок Блок-контейнер САУТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176369Дата и время вскрытия заявок Блок-контейнер САУТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2021 03:0020.07.2021 03:0020.07.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176369Подведение итогов не позднее Блок-контейнер САУТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.202120.07.2021 03:0020.07.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176369Подведение итогов не позднее Блок-контейнер САУТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок-контейнер САУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    24,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ШМР_ПНР___БК_САУ.xlsx

    29.06.2021

    Таблица_цен_с_ШМР_и_ПНР.XLSX

    29.06.2021

    Опросный_лист_КС_ПНГ_144_АТХ.ОЛ.pdf

    29.06.2021

    Проект_Договора.rar

    29.06.2021

    Задание.xlsx

    29.06.2021

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок-контейнер САУ"

    Кол-во:

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