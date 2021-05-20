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Номер извещения
ГП176369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блок контейнер САУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-65
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мищук Елена Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок-контейнер САУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 06:00 GMT +320.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176369Дата и время окончания срока приема заявок Блок-контейнер САУТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 06:0020.05.2021 06:0020.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176369Дата и время вскрытия заявок Блок-контейнер САУТюменская область
Подведение итогов не позднее
20.07.2021 03:0020.07.2021 03:0020.07.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176369Подведение итогов не позднее Блок-контейнер САУТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок-контейнер САУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
28
Документация лота
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