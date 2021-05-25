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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176368
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования и ТМЦ для Столовых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
m.bulgakova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булгакова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и ТМЦ для Столовых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176368Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176368Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 12:0001.10.2021 12:0001.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176368Подведение итогов не позднее поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и ТМЦ для Столовых
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
38012 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.93.15.131
28.93.15.124
25.71.14.110
Документация лота
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Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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