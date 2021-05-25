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    Главная / Торги / Закупка оборудования и ТМЦ для Столовых

    Закупка оборудования и ТМЦ для Столовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176368Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования и ТМЦ для Столовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Формат_КП.xls

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Приложение_с_тех.описанием.xlsx

    ГП176368_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    m.bulgakova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булгакова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и ТМЦ для Столовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176368Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176368Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 12:0001.10.2021 12:0001.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176368Подведение итогов не позднее поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 12:0001.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176368Подведение итогов не позднее поставка оборудования и ТМЦ для СтоловыхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и ТМЦ для Столовых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    38012 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата Товара в течение 60 дней с даты поставки в Пункт назначения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.93.15.131

    Мармиты тепловые

    28.93.15.124

    Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы

    25.71.14.110

    Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048260/name/615aa1ca701573.25410540

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол производственный разделочный с бортом ATESY: СП-3/1500/600:"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Бокал для воды хр. стекло "Дива" 450мл Германия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Ванна моечная сварная Kayman ВМ-411/700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-100 мм , шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-200 мм , шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-20 мм , шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-40 мм , шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-65 мм , шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/1 h-150 мм , шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-20 мм , шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-40 мм , шт"

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-65 мм , шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-100 мм , шт"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-150 мм , шт"

    Кол-во: 28

    "Позиция 15"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/2 h-200 мм , шт"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/3 h-40 мм , шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/3 h-65 мм , шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/3 h-100 мм , шт"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/3 h-150 мм , шт"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Гастроемкости из нержавеющей стали 1/3 h-200 мм , шт"

    Кол-во: 36

    "Позиция 21"

    "Дежа подкатная к ТММ-140 (140л.) нержавейка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Держатель Даст МОП 60 см"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Держатель для МОП Ультра Спид ПРО 40 см арт.147593"

    Кол-во: 32

    "Позиция 24"

    "Дозатор для мыла наливной 23х13х9,5/AC70000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "сковорода-гриль 29х29х4,3 см/142000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Доска разделочна поликарбонатная 53х32,5 х2 коричневая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Доска разделочная поликарбонат 53х32,5х2 белая, шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Доска разделочная поликарбонат 53х32,5х2 зеленая, шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Доска разделочная поликарбонат 53х32,5х2 синяя, шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Дуршлаг с двумя ручками d 400 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Картофелечистка МОК-300У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кастрюля ( 50л) нержавейка с крышкой"

    Кол-во: 28

    "Позиция 33"

    "Кипятильник наливной Convito WB-35"

    Кол-во: 22

    "Позиция 34"

    "Ковшик с ручкой (1,5л) нерж"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Кухонная машина Electrolux EKM4000чаша 4,2 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Контейнер ГЕРА 85 л с педалью синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Контейнер ГЕРА 85л с педалью зеленый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Контейнер ГЕРА 85л с педалью красный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Контейнер ГЕРА 85л с педалью черный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Контейнер для ингредиентов 121 л серии BRUTE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Контейнер для ингредиентов 76 л BRUTE"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Крышка для контейнера для ингредиентов 121 л серии BRUTE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Крышка для контейнера для ингредиентов 76 л BRUTE"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Корзины для выпечки ротанг+ нерж. 60х32 см"

    Кол-во: 42

    "Позиция 45"

    "Термос с помпой, корпус и колба - нерж.сталь 3 л. арт.42205 MERXTEAM"

    Кол-во: 18

    "Позиция 46"

    "Капельная кофемашина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Кружка 290 мл. "TRIANON", d=8,2 см.арт.D6880 ARC International , шт"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 48"

    "Крышка к гастроемкости 1/1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 49"

    "Крышка к гастроемкости 1/2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Крышка к гастроемкости 1/3"

    Кол-во: 96

    "Позиция 51"

    "Крышка к лоткам 1/1 P11HC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Крышка к лоткам 1/2 P12HC"

    Кол-во: 124

    "Позиция 53"

    "Крышка к лоткам 1/3 P13HC"

    Кол-во: 126

    "Позиция 54"

    "Крышка к лоткам 1/6"

    Кол-во: 126

    "Позиция 55"

    "Кувшин "Casablanca" 1,5 л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Кувшины из поликарбоната Camwear® 1,9л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "ложка гарнирная нержавейка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 58"

    "Ложка для соуса 100 мл."

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Ложка для соуса 50 мл."

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Ложка для соуса 75 мл."

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Ложка поликарбонат прозрачный /SPO13CW"

    Кол-во: 46

    "Позиция 62"

    "Лопатка изогнутая перфорированная L=41 с длинной ручкой 43971 (FS40)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/1 h-10 cм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 64"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/1 h-15 cм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 65"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/1 h-20 cм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 66"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/2 h-15 cм"

    Кол-во: 72

    "Позиция 67"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/2 h-20 cм"

    Кол-во: 72

    "Позиция 68"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/2 h-6,5 cм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 69"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/3 h-20 cм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 70"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/3 h-15 cм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 71"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/3 h-6,5 cм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 72"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/6 h-65 cм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 73"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/6 h-100 cм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 74"

    "Лотки поликарбонат сеария "Perfeсt" 1/6 h-150 cм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 75"

    "Машина гастрономическая (слайсер) Gastrorag HBS250N"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Миксер Robot-Coupe CMP 250 Combi"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Миксер планетарный серии J-20 BF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Миска н/ж MPB09/15л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "МОП Трио 40 см арт 524820 с ремнями"

    Кол-во: 32

    "Позиция 80"

    "Набор венчиков Matfer (3шт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Набор для специй (соль,перец, зубочистки) н/ж сталь"

    Кол-во: 360

    "Позиция 82"

    "Набор из 7 дисков для овощерезки RG-100i; HALLDE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Мясорубка МИМ 600М с реверсом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Насадка Даст МОП 60 см арт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "нож /33449030 черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "нож /3350018 черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 87"

    "нож /3358030 черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "нож для ветчины /6358032 желтый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "нож для теста /5497000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "ножницы для рыбы/1510000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "нож для чистки овощей/8382011 зеленый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 92"

    "нож для чистки овощей/8391007 зеленый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 93"

    "нож кухонный /8349026 зеленый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 94"

    "Ванна моечная Abat ВМП-7-2-5 РН нерж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "нож поварской Felix L21 желтый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "нож поварской Felix L21 красный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "нож поварской Felix L21 синий"

    Кол-во: 14

    "Позиция 98"

    "нож поварской Felix L26 красный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 99"

    "нож поварской Felix L26 синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Открывалка для банок настольная "Бонзер""

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Ванна моечная 3х секционная сварная 1490/530"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Платформенная тележка для контейнера серии BRUTE"

    Кол-во: 24

    "Позиция 103"

    "Поднос 53*33см зеленый (119) MG/10/, Мастергласс"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 104"

    "Щипцы для мяса (вилка- лопатка)23021 (50919700)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 105"

    "Щипцы для спагетти 29534 (509196000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 106"

    "Щипцы для хлеба 29533 (50919500)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 107"

    "Половник 250 гр с короткой ручкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 108"

    "Рубак красный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Ручка аллюм. 150 cм арт 506267 с отверстием для крепления МОП"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Салатник "TRIANON" 12 см"

    Кол-во: 6600

    "Позиция 111"

    "Салатник "TRIANON" 16 см"

    Кол-во: 2900

    "Позиция 112"

    "Сахарница дозатор 300 мл стекло Casalinghi 0126"

    Кол-во: 26

    "Позиция 113"

    "Сгон для пола 55см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "сито большое/SS35 35 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "сито малое/SS21 21см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Щипцы для кондитерских изделий23020(50919400)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 117"

    "Шипцы универсальные/9030681MUN"

    Кол-во: 44

    "Позиция 118"

    "Сковорода блинная d26см/131026"

    Кол-во: 28

    "Позиция 119"

    "Сковорода опрокидывающая ЭСК-90-047-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "сковорода с антипригарным покрытием d 30 см"

    Кол-во: 7

    "Позиция 121"

    "сковорода чугунная d30-40 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Совок для мусора Леголенд арт.512361"

    Кол-во: 16

    "Позиция 123"

    "СОКООХЛАДИТЕЛЬ COFRIMELL MINICAPRI 2S /159"

    Кол-во: 11

    "Позиция 124"

    "Сотейник нерж.сталь с крышкой 8л, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Стакан ударопрочное стекло Олд Фэшн Гранити 230 мл"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 126"

    "Тарелка "TRIANON" 24,5см плоская"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 127"

    "Тарелка "TRIANON" 19,5см"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 128"

    "Тележка с гастрономическим поддоном HALLDE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Тележка уборочная Ульта Спид ПРО на платформе, с отжимом и транспортировочной ручкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Тендерайзер мясорыхлитель Airhot ETS737"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Терка 4 стороны 24,5 см"

    Кол-во: 16

    "Позиция 132"

    "Точилка для ножей настольная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Усиленная аллюм. ручка с винтовой резьбой 150 см арт.506271"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Холодильный шкаф POLAIR CV105-G (-5; +5) двух дверный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Холодильный шкаф POLAIR CV107-G (-5; +5) одна дверь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Кофемашина суперавтоматическая DR.COFFEE PROXIMA F11 Plus"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Шкаф холодильный POLAIR CM114-S ШХ-1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Лопатка изогнутая с прорезями L=29 см 47819(21716)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Лопатка изогнутая прямоугольная L=16 см 30193 (9541.6025.16)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Молоток для мяса (большой метал)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "ножницы для птицы /1017000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 143"

    "нож для хлеба /1363028 белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 144"

    "нож обвалочный /7307014 синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 145"

    "нож филейный /7366022 синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Перчатка кольчужная с манжетой/1852003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Скалка малая с прокручивающимися ручками 20-30 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Вилка столовая нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 3600

    "Позиция 149"

    "ложка чайная нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "ложка столовая нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 2900

    "Позиция 151"

    "Нож столовый нержавейка "Сонет""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 152"

    "нож столовый Savoy Pintinox"

    Кол-во: 80

    "Позиция 153"

    "вилка столовая Savoy Pintinox"

    Кол-во: 80

    "Позиция 154"

    "вилка для рыбы Savoy Pintinox"

    Кол-во: 36

    "Позиция 155"

    "нож десертный Savoy Pintinox"

    Кол-во: 72

    "Позиция 156"

    "вилка десертная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 72

    "Позиция 157"

    "ложка столовая Savoy Pintinox"

    Кол-во: 120

    "Позиция 158"

    "ложка десертная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 72

    "Позиция 159"

    "ложка чайная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 80

    "Позиция 160"

    "ложка кофейная Savoy Pintinox"

    Кол-во: 60

    "Позиция 161"

    "ложка для сахара Savoy Pintinox"

    Кол-во: 36

    "Позиция 162"

    "нож для масла Savoy Pintinox"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Доска разделочная пропилен 60х35"

    Кол-во: 22

    "Позиция 164"

    "Дуршлаг китайский d 26см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Сито-конус нерж d 240"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Кастрюля (11 л) нержавейка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Кастрюля (20 л) нержавейка с крышкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Кастрюля (40 л) нержавейка с крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Котломойка цельнотянутая 2-х секционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Фуршетная юбка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 171"

    "Салфетка текстильная 45*45"

    Кол-во: 240

    "Позиция 172"

    "Термопот 5 литров"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Мельница для специй 30 см"

    Кол-во: 24

    "Позиция 174"

    "Тарелка под первое блюдо"

    Кол-во: 60

    "Позиция 175"

    "Тарелка под второе"

    Кол-во: 80

    "Позиция 176"

    "Машина посудомоечная туннельная NIAGARA 2150 DAWY ELETTROBAR Италия.(левая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Кофемашина Nuova Simonelli Appia II Compact 2Gr V black"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Машина тестомесильная 1,1 кВт, 380В МТМ-140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Набор из 9 дисков для овощерезки RG-400i; HALLDE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Овощерезка Hallde RG-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Овощерезка RG-400i; HALLDE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Пароконвектомат Rational CM 102 Plus, арт. 7379"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Шкаф пекарский UNOX XB 893"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Мармит паровой для вторых блюд ЭМК-70Т-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "HUPFER TAWALU-2/18GN - Тележка для подносов с грязной посудой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Котломоечная машина Krupps Koral K981E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Прилавок-витрина холодильный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Холодильный моноблок Polair MB 211 SF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Моноблок POLAIR MB 211 SF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S"

    Кол-во: 4

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