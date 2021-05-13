Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-Петербург

    Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176355Дата и время окончания срока приема заявок Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-ПетербургМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000434381

    Наименование закупки

    Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56889

    Адрес электронной почты

    Militsin.YuM@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Милицин Юрий Михайлович

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-Петербург

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 18:00 GMT +313.05.2021 18:0013.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176355Дата и время окончания срока приема заявок Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-ПетербургМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Закупка постов кнопочных взрывозащищенных ПО Санкт-Петербург

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014403
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    Поставка редуктора для шлагбаума в МЦОН
    594497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП013237
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    Поставка присадки Petrolad 484FT или эквивалент
    589296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПН-Логистика
    Конкурентный отбор № АП014400
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    Поставка комплектов ремонтных и сёдел для дисковых затворов в ОЦОН
    594488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009525
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка аппаратов для определения удельной электропроводности ЭЛ-4М для нужд филиалов АО...
    568738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012892
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    Поставка присадки Viscoplex 1-710 (или эквивалента)
    587562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Попозиционная № ГП237387
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    Тендер 08-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка сменных проточных частей для ГПА ДКС Яро-Яхинского НГКМ
    594309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014382
    Поставка батарей аккумуляторных
    Поставка батарей аккумуляторных
    594362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Конкурентный отбор № АП013124
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    Закупка Детской площадки для нужд ГПН-Хантос
    588724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить