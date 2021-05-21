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    Главная / Торги / Закупка колодцев

    Закупка колодцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176353Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колодцевСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка колодцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.04.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176353_second_parts_protocol.rtf

    Док._для_отбора_63_79_позиция.zip

    Форма_ТКП.xlsx

    Док._для_отбора_1_62_позиция.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 255-52-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка колодцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 13:00 GMT +321.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176353Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колодцевСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 18:0031.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176353Подведение итогов не позднее Закупка колодцевСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176353Подведение итогов не позднее Закупка колодцевСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка колодцев

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЖД доставка: ст. Коротчаево, Свердловской ж.д. код станции: 799101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    42.21.13.123

    Система канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951305/name/60c06911336c30.60090571

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодец 1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Колодец 2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Колодец 3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Колодец 4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Колодец 5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Колодец 6 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Колодец 7 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Колодец Гз-3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Колодец 8 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Колодец 9 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Колодец 10 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Колодец 11 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Колодец 12 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Колодец 13 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Колодец 14 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Колодец МК-1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Колодец Гз-2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Колодец Гз-1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Колодец КзГз-3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Колодец КзГз-5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Колодец Гз-4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Колодец Гз-5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Колодец КзГз-2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Колодец КзГз-4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Колодец КзГз-6 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Колодец КзГз-8 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Колодец КзГз-1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Колодец КзГз-9 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колодец КзГз-11 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Колодец КзГз-7 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Колодец КзГз-10 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Колодец СК на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа Чертеж ЕПФ1-167.19-КС.УПГ-000-АС23-ГЧ-005,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Оснащение колодца 1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Оснащение колодца 2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Оснащение колодца 3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Оснащение колодца 4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оснащение колодца 5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Оснащение колодца 6 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Оснащение колодца 7 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Оснащение колодца 8 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Оснащение колодца 9 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Оснащение колодца 10 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Оснащение колодца 11 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Оснащение колодца 12 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Оснащение колодца 13 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Оснащение колодца 14 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Оснащение колодца Гз-1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Оснащение колодца Гз-2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оснащение колодца Гз-3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оснащение колодца Гз-4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Оснащение колодца Гз-5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Оснащение колодца КзГз-1 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Оснащение колодца КзГз-2 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Оснащение колодца КзГз-3 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Оснащение колодца КзГз-4 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Оснащение колодца КзГз-5 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Оснащение колодца КзГз-6 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Оснащение колодца КзГз-7 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Оснащение колодца КзГз-8 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Оснащение колодца КзГз-9 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Оснащение колодца КзГз-10 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оснащение колодца КзГз-11 на сети внутриплощадочные компрессорной станции с установкой подготовки газа,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-1 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-2 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-3 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-4 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-5 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-6 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-8 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-9 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-10 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-11 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Колодец канализационный сети позиция К1-7 Опросный лист ЕПФ1-1101.5-НВК01-ОЛ-026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Прокладка плоская эластичная А-100-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Заглушка фланцевая 1-100-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Фланец стальной приварной встык 100-16-11-1-B-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 3

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП176341
    Закупка колодцев
    Закупка колодцев
    479939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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