Лот 1

ЗП №53/ЗП - Вывоз отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих отходов на обезвреживание и отработанной оргтехники на утилизацию в лицензированные организации для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)