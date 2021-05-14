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    Главная / Торги / Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые)

    Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110244053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    71/2021

    Наименование закупки

    Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 16:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    71_Форма_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    71_Извещение.docx

    71_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    71_Проект_договора.docx

    71_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244053Подведение итогов не позднее Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые) г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной (краны шаровые)

    Начальная цена

    264 800,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-ая Промышленная, д. 28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 678.00000

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