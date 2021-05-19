Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.) (223.ЗК.1697; Id38385)

    Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.) (223.ЗК.1697; Id38385)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243992Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243992

    Уникальный номер закупки

    38385

    Номер закупки

    38385

    Наименование закупки

    Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.) (223.ЗК.1697; Id38385)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_1021405_39966_ТЗ_быт._химия_2021_V03_19.03.doc

    1026910_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1026911_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1026913_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1026912_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110243992Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 16:0025.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243992Подведение итогов не позднее Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243992Подведение итогов не позднее Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бытовой химии для НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова (661 шт., 210 упак.)(Id38385)

    Начальная цена

    100 970,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1 стр 2, НИИЯФ МГУ "- 1 этаж", кабинет Ц-18. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.41.20.110

    Вещества поверхностно-активные анионные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41.2

    Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 2"

    "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла"

    Кол-во: 31.00000

    "Позиция 3"

    "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла"

    Кол-во: 43.00000

    "Позиция 4"

    "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 31.00000

    "Позиция 6"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 135.00000

    "Позиция 7"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 73.00000

    "Позиция 8"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 130.00000

    "Позиция 10"

    "Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков"

    Кол-во: 71.00000

    "Позиция 11"

    "Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков"

    Кол-во: 115.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014409
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»»
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений...
    594529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014410
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ».
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО...
    594530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВОСТАЛЬ-М
    Запрос предложений № ГП237446
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    594435
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237445
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной станции очистки ливневых сточных вод в блочно-модульном исполнении с максимальной суточной производительностью 20м3/сут.
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной...
    594528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32111006262
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО...
    580961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    8 026 031
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АУ Технопарк высоких технологий
    Запрос предложений № 32211086712
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    594524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    398 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211086705
    Поставка бензоинструмента
    Поставка бензоинструмента
    594519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 845 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211086751
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, сформированных в рамках объекта «А-113 Строящаяся ЦКАД МО. Участок ЦКАД МО от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района МО» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению...
    594469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 118000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    5 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить