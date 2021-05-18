Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

    Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243925Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    28.04.2021 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Изв._А_трубы.docx

    3._ЗД_А_трубы.docx

    Сканировать3.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елькин Н С

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243925Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.05.2021 09:3018.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110243925Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата и время проведения

    19.05.2021 09:0019.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110243925Дата и время проведения Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243925Подведение итогов не позднее Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243925Подведение итогов не позднее Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

    Начальная цена

    5 658 998,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.150

    Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931170/name/60a604730eb994.37691399

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бесшовных труб и пустотелых профилей"

    Кол-во: 260.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014409
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»»
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений...
    594529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014410
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ».
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО...
    594530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВОСТАЛЬ-М
    Запрос предложений № ГП237446
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    594435
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237445
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной станции очистки ливневых сточных вод в блочно-модульном исполнении с максимальной суточной производительностью 20м3/сут.
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной...
    594528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32111006262
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО...
    580961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    8 026 031
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АУ Технопарк высоких технологий
    Запрос предложений № 32211086712
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    594524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    398 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211086705
    Поставка бензоинструмента
    Поставка бензоинструмента
    594519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 845 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211086751
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, сформированных в рамках объекта «А-113 Строящаяся ЦКАД МО. Участок ЦКАД МО от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района МО» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению...
    594469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 118000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    5 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить