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Номер извещения
32110243925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.04.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-27
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елькин Н С
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243925Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2021 09:3018.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110243925Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата и время проведения
19.05.2021 09:0019.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110243925Дата и время проведения Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243925Подведение итогов не позднее Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243925Подведение итогов не позднее Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка труб в ППУ, ППМ изоляции в количестве 260 м. Соответствие ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Начальная цена
5 658 998,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
24.20.13.150
24.20.1
Документация лота
Кол-во: 260.00000
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