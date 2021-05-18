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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение программного обеспечения nanoCAD
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11117
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
oleg.cherepanov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение программного обеспечения nanoCAD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176351Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176351Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение программного обеспечения nanoCAD
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
211 лицензий
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
J
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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