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    Главная / Торги / Приобретение программного обеспечения nanoCAD

    Приобретение программного обеспечения nanoCAD

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения nanoCADМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение программного обеспечения nanoCAD

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Необходимые_документы_для_ЮрЛ__ЧЕК_ЛИСТ_.xlsx

    Инструкция_претенденту.doc

    _ООО_______наим.участика__Форма_Оферты_ПО_nanoCAD_v2.xlsx

    _ООО_______наим.участика__Форма_Технического_предожения_ПО_nanoCAD_v2.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11117

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    oleg.cherepanov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение программного обеспечения nanoCAD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176351Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176351Дата и время вскрытия заявок Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176351Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176351Подведение итогов не позднее Приобретение программного обеспечения nanoCADМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение программного обеспечения nanoCAD

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    211 лицензий

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата производится в течение 30 календарных дней с даты отгрузки по договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение ПО nanoCAD"

    Кол-во: 1

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