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Номер извещения
ГП176347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10968 "Обращение с отходами производства и потребления" для ООО "ГПН-ГЕО" в 2021-2022гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4676
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карамашева Юлия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Утилизация отходов бурения и рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары/шламонакопители» на Лескинском ЛУ
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176347Дата и время окончания срока приема заявок Утилизация отходов бурения и рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары/шламонакопители» на Лескинском ЛУТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Утилизация отходов бурения и рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары/шламонакопители» на Лескинском ЛУ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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