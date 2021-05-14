Лот 1

ЗП №237/ЗП - Химические вещества для технологических нужд химической лаборатории и котельных Серпуховского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)