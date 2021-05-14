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Номер извещения
ГП176349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
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Адрес электронной почты
sfrolova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176349Дата и время окончания срока приема заявок 282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)-
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176349Дата и время вскрытия заявок 282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)-
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 23:5911.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176349Подведение итогов не позднее 282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)-
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
282/ОЗП - Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения NX для нужд ЗАО "НЗЛ" (LN1027)
Начальная цена
4 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
62.09.20.190
62.09
Документация лота
Кол-во: 1
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