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Номер извещения
ГП176343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
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233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176343Дата и время окончания срока приема заявок 233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176343Дата и время вскрытия заявок 233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
14.07.2021 23:5914.07.2021 23:5914.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176343Подведение итогов не позднее 233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.202114.07.2021 23:5914.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176343Подведение итогов не позднее 233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
233/ГТ - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство здания склада «Центральный Склад ПАО «МОЭК», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Кусковская 18Г для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (6-ПИР)
Начальная цена
9 738 485,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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