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Номер извещения
ГП176340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту транспортных средств марки Volvo, Регион Центр, Северо-Западный УЭТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644099, Российская Федерация, Омская область, Омск, Фрунзе, 54
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 8
Контактный телефон
+7 982 607-63-17
Адрес электронной почты
Kovaleva.TS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту транспортных средств марки Volvo, Регион Центр, Северо-Западный УЭТ
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту транспортных средств марки Volvo, Регион Центр, Северо-Западный УЭТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ
Адрес местонахождения
644099, Российская Федерация, Омская область, Омск, Фрунзе, 54
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 8
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