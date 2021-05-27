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Номер извещения
32110244018
Уникальный номер закупки
39831
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес).(223.ОК.360; Id39831)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
28.04.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244018Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244018Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244018Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)
Начальная цена
318 881,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Моховая д.9 стр 1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Кол-во: 19.00000
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