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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес).(223.ОК.360; Id39831)

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес).(223.ОК.360; Id39831)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244018Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244018

    Уникальный номер закупки

    39831

    Номер закупки

    39831

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес).(223.ОК.360; Id39831)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    28.04.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_40_2ч_223_ОК_360_ИД_39831.docx

    1026854_223_ОК_Документация_часть_1__не_МСП_.rtf

    1026856_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    1026857_Форма__2.1_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ИД_39831_Измененное_ТЗ_Тех.обсл.пожар_ф_т_журналистики_в_редакции_от_18.05.2021.docx

    ИД_39831_2021_05_18_Изменения__Отдел__сроки_закупки.docx

    ИД_39831_2021_05_18_Изменения__Журфак__ТЗ.doc

    ИД_39381_1026855_223_ОК_Документация_часть_2__не_МСП_в_редакци_от_18.05.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244018Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244018Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244018Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244018Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. (19 мес)(Id39831)

    Начальная цена

    318 881,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Моховая д.9 стр 1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946984/name/60b92c901a0c23.32377800

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению пожарной безопасности"

    Кол-во: 19.00000

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