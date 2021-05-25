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Номер извещения
ГП176336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить ремонт кровли склада АРИ (склад арочного исполнения) на территории Базы связи (м-н Вынгапуровский)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Почтовый адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Контактный телефон
+7 812 493-25-63 доб. 27744
Адрес электронной почты
tender-ito@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочкарева Анна Павловна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт кровли склада АРИ (склад арочного исполнения). База связи, м-н Вынгапуровский.
Предмет договора
Ремонт кровли склада АРИ (склад арочного исполнения). База связи, м-н Вынгапуровский.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Адрес местонахождения
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
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