Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, сформированных в рамках объекта «А-113 Строящаяся ЦКАД МО. Участок ЦКАД МО от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района МО» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)