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    Главная / Торги / Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый

    Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:1514.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176338Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-015

    Наименование закупки

    Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги.docx

    21.04.28___КОНКУРСНАЯ_ДОК_ЦИЯ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-61

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Golovkov.Egor@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головков Егор Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:15 GMT +314.05.2021 12:1514.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176338Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:1514.05.2021 12:1514.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176338Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2021 21:0027.07.2021 21:0027.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176338Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.202127.07.2021 21:0027.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176338Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой расчета

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой расчетаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/971799/name/60ddbef2877fb7.57919852

    01.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка трубы"

    Кол-во: 1

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