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Номер извещения
ГП176338
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-61
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Golovkov.Egor@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головков Егор Игоревич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:15 GMT +314.05.2021 12:1514.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176338Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 12:1514.05.2021 12:1514.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176338Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
27.07.2021 21:0027.07.2021 21:0027.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176338Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.202127.07.2021 21:0027.07.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176338Подведение итогов не позднее Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимыйНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции технического назначения - "Труба технологическая" для строительства объекта: "Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. УКПГ". Лот делимый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой расчета
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой расчетаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
24.20.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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