Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А).

    Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243749Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 16:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора_РПЗ_894.docx

    Техническое_задание_РПЗ_894.docx

    Извещение_РПЗ_894.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.mordvinova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мордвинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243749Подведение итогов не позднее Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт, обслуживание и поверка профилометров лидарных ветровых ПЛВ-300 (пл. 15А)

    Начальная цена

    2 496 832,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211031607
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств – тахографов ШТРИХ – «ТахоRUS» установленных на транспортные средства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» предназначенные для измерения и регистрации параметров движения транспортного средства (ТС) и режимов труда и отдыха водителей в реальном времени
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств – тахографов ШТРИХ...
    585610
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    2 157 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП225525
    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию тахографов (Курск)
    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию тахографов (Курск)
    591465
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    130 216
    Лоты:
    1
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП225494
    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию тахографов (Белгород)
    Оказание услуг по ремонту и обслуживанию тахографов (Белгород)
    591394
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    130 216
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить