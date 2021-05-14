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    Главная / Торги / ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" (D21P201010)

    ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" (D21P201010)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243655Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" (D21P201010)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 16:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    871_ЗП_1_346_ТГК_ЗП_30.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 509

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eshchebuniaeva@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щебуняева Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.202114.07.2021 23:5914.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243655Подведение итогов не позднее ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    1 297 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    73.11.11.000

    Набор рекламных услуг полный

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970177/name/60dc359c09a261.94852797

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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