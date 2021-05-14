Лот 1

ЗП №871/ЗП - Услуги по дизайну, изготовлению и поставке рекламно-презентационной продукции с логотипом ПАО "ТГК-1" ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)