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    Главная / Торги / Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245953

    Уникальный номер закупки

    103

    Номер закупки

    103

    Наименование закупки

    Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    103_Итоговый.pdf

    103.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-55

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    parhova_oy@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пархова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 15:0001.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245953Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозтоваров для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    1 746 584,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации: г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    46.49

    Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/944688/name/60b754464c35e0.28252817

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки д/м 30л 30шт."

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Мешки д/м 50л"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Мешки д/м 120л"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Леска для триммера (бензокосы) 2,4 мм/15м"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Пленка полиэтиленовая марка "Н", 0,2 мм (Пленка полиэтиленовая рукавом 1,5 м (на разворот 3,0м) шириной, толщина 200 мкр)"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Ведро оцинкованное 10 л"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Щетка сметка 3-х рядная L-320мм"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Лопата (штыковая)"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Лопата (совковая)"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Ведро пластмассовое 12 л"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Пленка полиэтиленовая 150МКР 1,5РУК (Пленка полиэтиленовая рукавом 1,5 м (на разворот 3,0м) шириной, толщина 150 мкр)"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Ведро оцинкованное 12л"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Ведро пластмассовое с крышкой 12 л"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Секатор-сучкорез"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Веник "Сорго""

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Совок для мусора"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Ерш туалетный с подставкой"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Кисть плоская Стандарт 100мм"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Щетка сметка 3-х рядная L-320мм"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Пленка полиэтилен черная 200 мкм / 1,5м*100 м"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Мешки для мусора 30л фас.30шт"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "Салфетки из микрофибры"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "Мешок полипропиленовый 55*95 см белый"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "Полотенце бумажн.,белое,2-х слойное,размер 23х25 см,48+-2 листа в рул"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "Щетка сметка 3-х рядная L-320мм"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "Леска для тримера 2,4 мм/15 м"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "Скреппер для уборки снега"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "Швабра деревянная"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "Метла полипропиленовая синтетическая плоская"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "Щетка сметка 3-х рядная L-320мм"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 36"

    "Щетка сметка 3-х рядная L-320мм"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 38"

    "Черенок для лопаты 40*1300мм"

    Кол-во:

    "Позиция 39"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 40"

    "Ведро оцинкованное V=7л"

    Кол-во:

    "Позиция 41"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 42"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во:

    "Позиция 43"

    "Средство чистящее Крот"

    Кол-во:

    "Позиция 44"

    "Порошок стиральный "Лоск Автомат" 400гр"

    Кол-во:

    "Позиция 45"

    "Средство чистящее "Туалетный утенок""

    Кол-во:

    "Позиция 46"

    "Средство чистящее "Доместос""

    Кол-во:

    "Позиция 47"

    "Средство чистящее "Санфор плюс""

    Кол-во:

    "Позиция 48"

    "Средство чистящее "Пемолюкс" 480гр"

    Кол-во:

    "Позиция 49"

    "Средство моющее для посуды, гель, 500мл"

    Кол-во:

    "Позиция 50"

    "Салфетка бытовая целлюлозная 170Х150 3шт"

    Кол-во:

    "Позиция 51"

    "Средство моющее «Фейри»"

    Кол-во:

    "Позиция 52"

    "Средство чистящее "Крот""

    Кол-во:

    "Позиция 53"

    "Средство чистящее "Доместос" 1л"

    Кол-во:

    "Позиция 54"

    "Средство чистящее "Санрос антижир" 500 мл (гель)"

    Кол-во:

    "Позиция 55"

    "Средство моющее Белизна,гель-концентрат,1000 мл"

    Кол-во:

    "Позиция 56"

    "Средство моющее 500мл"

    Кол-во:

    "Позиция 57"

    "Бумага туалетная"

    Кол-во:

    "Позиция 58"

    "Губка для посуды 5 шт."

    Кол-во:

    "Позиция 59"

    "Полотенце вафельное 35х80 5 шт."

    Кол-во:

    "Позиция 60"

    "Средство жидкое моющее "Прогресс(1л)""

    Кол-во:

    "Позиция 61"

    "Мешок для мусора 120л фас.10шт"

    Кол-во:

    "Позиция 62"

    "Губка для посуды фас. 5шт"

    Кол-во:

    "Позиция 63"

    "Полотенце ваф.цветн. 40х80"

    Кол-во:

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