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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

    Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176332Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 14:00 GMT +318.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176332Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 14:0018.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176332Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 14:0018.06.2021 14:0018.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176332Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 14:0018.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176332Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению ресертификации системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015."

    Кол-во: 1

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