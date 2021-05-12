Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

    Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243575Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров и моющих средствКалининградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243575

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 16:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_2.pdf

    Аукцион_СМП_Хозтовары.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243575Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров и моющих средствКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

    Начальная цена

    3 424 259,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936042/name/60accb6eacf349.72021921

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 26466.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014409
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»»
    Поставка стальных труб для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений...
    594529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014410
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО «СТНГ».
    Поставка оборудования для уплотнения грунта (Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») для нужд АО...
    594530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВОСТАЛЬ-М
    Запрос предложений № ГП237446
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АЭМЗ"
    594435
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237445
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной станции очистки ливневых сточных вод в блочно-модульном исполнении с максимальной суточной производительностью 20м3/сут.
    Выполнение работ на комплексную поставку, шеф монтаж и пуско-наладочные работы мобильной...
    594528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32111006262
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции, годовая потребность на 2022 г. для нужд ООО...
    580961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    8 026 031
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АУ Технопарк высоких технологий
    Запрос предложений № 32211086712
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    Выполнение исследования химического состава и питательных свойств плодов клюквы.
    594524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    398 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211086705
    Поставка бензоинструмента
    Поставка бензоинструмента
    594519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 845 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АВТОДОР - ТП
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211086751
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества, сформированных в рамках объекта «А-113 Строящаяся ЦКАД МО. Участок ЦКАД МО от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса № 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района МО» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению...
    594469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 118000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    5 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить