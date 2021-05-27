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Номер извещения
32110244032
Уникальный номер закупки
39794
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психо-логии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес).(223.ОК.359; Id39794)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
28.04.2021 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 09:00 GMT +327.05.2021 09:0027.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244032Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)Москва
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244032Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244032Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244032Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения о пожаре факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (19 мес)(Id39794)
Начальная цена
177 854,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, ул.Большая Никитская, д.2; ул.Моховая, д.11, стр 9. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Кол-во: 19.00000
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