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Номер извещения
32110243570
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-66-14
Факс
Адрес электронной почты
dementievaev@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243570Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181Калининград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181
Начальная цена
1 558 684,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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