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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243570Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_СМП_Навес.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243570Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству навесов над площадками для хранения отходов МВХ 24,32 на территории АО «ОКБ «Факел», расположенной по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Начальная цена

    1 558 684,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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