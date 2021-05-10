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    Главная / Торги / Поставка пломбировочного материала

    Поставка пломбировочного материала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 14:0010.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243450Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пломбировочного материалаг ГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243450

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    KQ0000215

    Наименование закупки

    Поставка пломбировочного материала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.04.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    KQ0000215_пломбированный_материал.zip

    Протокол_публ.docx

    Протокол_публ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    г Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пломбировочного материала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.202111.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243450Подведение итогов не позднее Поставка пломбировочного материалаг Грозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломбировочного материала

    Начальная цена

    249 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.120

    Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы индикаторные, пломбы контрольные) из пластика

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/921846/name/609a29802ed2a7.06350450

    11.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/921847/name/609a29888d4667.39982104

    11.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 15000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 30000.00000

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