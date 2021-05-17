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Номер извещения
32110245182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 357,828 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
29.04.2021 07:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
3462-22-51-70
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумский С. В.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут
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Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"г. Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.05.2021 08:3017.05.2021 08:3017.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245182Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"г. Сургут
Дата и время проведения
18.05.2021 09:0018.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110245182Дата и время проведения Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"г. Сургут
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 13:0019.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245182Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"г. Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
30 095 587,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
24.10
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 357.828
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