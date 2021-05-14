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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара

    Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244187Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110244187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    28.04.2021 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28.04.21_Приложение_1_к_информационной_карте_ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД_Конкурс.docx

    Примерное_14_дн._меню_дети.zip

    Примерное_14_дн._меню_питание_сотрудники.zip

    28.04.Раздел_7_Техзадание.docx

    28.04.21_Документация_к_Конкурсу_МАУ_Центр_Юность.doc

    Заявка_Участника.docx

    ПРОЕКТ_договора_по_организации_питания.doc

    Итоговый_протокол_конкурса_в_электронном_виде_32110244187.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
    Все закупки и тендеры МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА

    Юридический адрес

    443012, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, Ш УРАЛЬСКОЕ, 40,

    Почтовый адрес

    443008, г. Самара, а/я 3408

    Контактный телефон

    +7 987 430-01-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    vimpel-s2004@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Устинов Игорь Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244187Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244187Дата окончания срока рассмотрения заявок услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244187Подведение итогов не позднее услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244187Подведение итогов не позднее услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самара

    Начальная цена

    4 105 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА
    Все закупки и тендеры МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА

    Адрес местонахождения

    443012, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, Ш УРАЛЬСКОЕ, 40,

    443008, г. Самара, а/я 3408

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19.000

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927841/name/60a25d3cd95ea0.48301635

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 5.00000

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    18.12.2020 12:00(GMT+03:00)
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