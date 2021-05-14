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Номер извещения
32110244187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
28.04.2021 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443012, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, Ш УРАЛЬСКОЕ, 40,
Почтовый адрес
443008, г. Самара, а/я 3408
Контактный телефон
+7 987 430-01-47
Факс
Адрес электронной почты
vimpel-s2004@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устинов Игорь Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Самара
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244187Дата и время окончания срока приема заявок услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244187Дата окончания срока рассмотрения заявок услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244187Подведение итогов не позднее услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самараг. Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации горячего питания детей и сотрудников в МАОУ Центре "Юность" г. о. Самара
Начальная цена
4 105 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА
Все закупки и тендеры МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА
Адрес местонахождения
443012, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, Ш УРАЛЬСКОЕ, 40,
443008, г. Самара, а/я 3408
56.29.19.000
56.29
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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