Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110244187 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации горячего питания детей и сотрудников в летнем загородном оздоровительном лагере МАУ Центр "Юность" г. о. Самара Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Все закупки и тендеры МАУ ЦЕНТР ЮНОСТЬ Г.О. САМАРА Юридический адрес 443012, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, Ш УРАЛЬСКОЕ, 40, Почтовый адрес 443008, г. Самара, а/я 3408 Контактный телефон +7 987 430-01-47 Факс Адрес электронной почты vimpel-s2004@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Устинов Игорь Анатольевич Место рассмотрения предложений г. Самара Закупки и тендеры Ключевые слова:

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