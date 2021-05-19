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Номер извещения
32110243529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская область
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243529Подведение итогов не позднее Выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская областьМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская область
Начальная цена
53 824 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 076 480,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.13.10
42.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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