Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110243529 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение планово-предупредительных работ на путепроводах км 156+156 (правый), км 156+157 (левый), км 179+682 (левый), км 183+258 (правый), км 187+452 (правый), км 191+621 (правый), км 191+620 (левый), км 211+169 (левый), км 211+800 (левый), и мостах км 163+490 через р. Осётр (правый), км 199+070 через р. Шат (правый и левый), км 215+900 через р. Россошка (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар – Новороссийск, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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