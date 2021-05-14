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    Главная / Торги / Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6

    Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:3014.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_плиты_АМГ.docx

    Документация_поставка_плит_АМГ6.doc

    Извещение_поставка_плит_АМГ6.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 602-92-46

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Роман Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Алюминий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:30 GMT +314.05.2021 10:3014.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:3014.05.2021 10:3014.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243403Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 11:0017.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243403Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243403Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6

    Начальная цена

    1 377 964,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    24.42.24.110

    Плиты и листы алюминиевые

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 106.00000

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