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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110243403
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
Почтовый адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
Контактный телефон
+7 495 602-92-46
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npp-kvant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Роман Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:30 GMT +314.05.2021 10:3014.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:3014.05.2021 10:3014.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243403Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 11:0017.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243403Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6г. Москва ул. 3-я Мытищинская д.16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алюминиевых плит (заготовок) АМг6
Начальная цена
1 377 964,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП КВАНТ
Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ
Адрес местонахождения
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
24.42.24.110
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 106.00000
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