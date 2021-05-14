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Номер извещения
32110244691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.04.2021 19:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
3462-22-51-84
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудницкий О. В.
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор" Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.05.2021 08:3014.05.2021 08:3014.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110244691Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор" Сургут
Дата и время проведения
17.05.2021 10:0017.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110244691Дата и время проведения Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор" Сургут
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 14:0017.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244691Подведение итогов не позднее Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор" Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полимерно-битумного вяжущего для АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
21 164 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
23.99
23.99.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 520.00000
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