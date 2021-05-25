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Номер извещения
ГП176324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по проектированию, реализации и внедрению информационной системы в рамках исполнения проекта U200001829 "Автоматическое управление УЭЦН на основе ИИ" для нужд ПАО "Газпром нефть" в 2021-22гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24516
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крылова Алина Равилевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Работы по проектированию, реализации и внедрению информационной системы в рамках исполнения проекта U200001829 "Автоматическое упра
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 16:00 GMT +325.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176324Дата и время окончания срока приема заявок Работы по проектированию, реализации и внедрению информационной системы в рамках исполнения проекта U200001829 "Автоматическое упраСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Работы по проектированию, реализации и внедрению информационной системы в рамках исполнения проекта U200001829 "Автоматическое упра
Официальный сайт, на котором размещена документация
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