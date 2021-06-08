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Номер извещения
ГП176323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по аренде нежилого помещения для нужд ООО «НОВА-Брит»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9,
Почтовый адрес
125319, Г МОСКВА, УЛ АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, 9
Контактный телефон
+7 495 139-13-90
Адрес электронной почты
nb-tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егоров Валерий Владимирович
Место рассмотрения заявок
Вязьма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по аренде нежилого помещения для нужд ООО «НОВА-Брит»
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2021 14:00 GMT +308.06.2021 14:0008.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176323Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по аренде нежилого помещения для нужд ООО «НОВА-Брит»Вязьма
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Оказание услуги по аренде нежилого помещения для нужд ООО «НОВА-Брит»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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