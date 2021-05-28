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Номер извещения
ГП176325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4110
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярева Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 14:00 GMT +328.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176325Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 15:0004.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Волгоград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» г. Воскресенск ул. Кирова д.1стр.3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
62
62.01.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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