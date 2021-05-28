Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176325 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по доработки исходной программы до уровня управления преобразователями частоты серии SIMOVERT и S120 одновременно контроллером серии SIEMENS S7-400 с сохранением внутрисетевого обмена между приводами для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»

Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»» Юридический адрес 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128 Почтовый адрес 400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128 Контактный телефон +7 8442 60-50-18 доб. 4110 Факс -- Адрес электронной почты tender@volma.ru Ф.И.О. контактного лица Дегтярева Наталья Сергеевна Место рассмотрения предложений Волгоград Закупки и тендеры Волгоградская область Ключевые слова: рис

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