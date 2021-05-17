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    Главная / Торги / Поставка сетевого хранилища

    Поставка сетевого хранилища

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого хранилищаКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевого хранилища

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Информационная_карта.pdf

    Приложение_3_к_инфокарте___ценовое_предложение.docx

    Закупочная_документация__запрос_котировок_МСП_.zip

    Приложение_1_к_инфокарте___ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение_2_к_инфокарте___описание_продукции.docx

    Протокол_открытия_доступа_и_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Прецезионного навигационно-баллистического обеспечения Акционерного общества Научно-производственная корпорация Системы прецезионного приборостроения
    Все закупки и тендеры Филиал ПНБО АО НПК СПП

    Юридический адрес

    141092, Российская Федерация, Московская область, Королев, мкр Юбилейный, Пионерская, 12

    Почтовый адрес

    141092, Российская Федерация, Московская область, Королев, мкр Юбилейный, Пионерская, 12

    Контактный телефон

    +7 495 221-82-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    kruts@spnav.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Круц Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого хранилища

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243373Подведение итогов не позднее Поставка сетевого хранилищаКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого хранилища

    Начальная цена

    309 061,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    26.20.21.120

    Устройства запоминающие внешние

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928110/name/60a27c556d7794.60725901

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 7.00000

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