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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника г. Владимир ул. Краснознаменная д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_11_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Извещение_AC0002089.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание_АС0002089.docx

    Документация_AC0002089.docx

    32110243343_Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 11:59 GMT +318.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 12:0018.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243343Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 17:0024.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243343Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243343Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Начальная цена

    6 040 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    28.92.29

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930572/name/60a5094d3388c4.88825732

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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