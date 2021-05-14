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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110243390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хладагентов (фреона)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.04.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-84-23
Факс
Адрес электронной почты
a.mordvinova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мордвинова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хладагентов (фреона)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243390Дата и время вскрытия заявок Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хладагентов (фреона)
Начальная цена
715 445,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
20.14.19.130
20.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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