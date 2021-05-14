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    Главная / Торги / Поставка хладагентов (фреона)

    Поставка хладагентов (фреона)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хладагентов (фреона)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.04.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_РПЗ_449.docx

    Извещение_РПЗ_449.docx

    Проект_договора_РПЗ_449.docx

    Протокол_об_итогах_РПЗ_449.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.mordvinova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мордвинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хладагентов (фреона)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243390Дата и время вскрытия заявок Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243390Подведение итогов не позднее Поставка хладагентов (фреона) г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хладагентов (фреона)

    Начальная цена

    715 445,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    20.14.19.130

    Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/927367/name/60a2273a8ea643.19036728

    17.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
    Московская область
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