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Номер извещения
ГП176327
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2 Обустройство стац площадки для системы лазерного 3D измерения (М-12)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.04.2021 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 16:00 GMT +313.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176327Дата и время окончания срока приема заявок 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2021 16:0013.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176327Дата и время вскрытия заявок 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 15:0015.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176327Подведение итогов не позднее 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.202115.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176327Подведение итогов не позднее 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации. Консультант по вопросам ТЗ - Главный эксперт Бега А.В. (тел.: +7(495) 287-18-94, mail: a.bega@stroytransgaz.com).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
42.11
41.20
42
Документация лота
Кол-во:
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