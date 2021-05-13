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    Главная / Торги / 2 Обустройство стац площадки для системы лазерного 3D измерения (М-12)

    2 Обустройство стац площадки для системы лазерного 3D измерения (М-12)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176327Дата и время окончания срока приема заявок 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2 Обустройство стац площадки для системы лазерного 3D измерения (М-12)

    Наименование закупки

    2 Обустройство стац площадки для системы лазерного 3D измерения (М-12)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_новая.docx

    Приложение_1.pdf

    Часть_1_Монтаж_СТГ_v.1.3.pdf

    Перечень.docx

    Приложение_2.pdf

    Проект_договора.docx

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    Форма_декларации_субъекта.RTF

    Формы_для_заполненияLaseTVM.rar

    Protocol_Итог_2_Стац_площ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    o.mirzaeva@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирзаева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 16:00 GMT +313.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176327Дата и время окончания срока приема заявок 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 16:0013.05.2021 16:0013.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176327Дата и время вскрытия заявок 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 15:0015.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176327Подведение итогов не позднее 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 15:0015.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176327Подведение итогов не позднее 2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2 Обустройство стационарной площадки для системы лазерного 3D измерения LaseTVM в рамках реализации проекта "М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации. Консультант по вопросам ТЗ - Главный эксперт Бега А.В. (тел.: +7(495) 287-18-94, mail: a.bega@stroytransgaz.com).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации. Срок выполнения работ - 17.05.21г. - 17.06.21г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955355/name/60c84e091f1e50.55831413

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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