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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 217+800 – км 221+000, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 217+800 – км 221+000, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243288Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск на участке км 217+800 - км 221+000, Тульская областьМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 217+800 – км 221+000, Тульская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Итоговый_протокол_32110243288_.pdf

    Документация_о_Конкурсе.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5910

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беззубик Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск на участке км 217+800 - км 221+000, Тульская область

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243288Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск на участке км 217+800 - км 221+000, Тульская областьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар - Новороссийск на участке км 217+800 - км 221+000, Тульская область

    Начальная цена

    107 014 510,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 140 290,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955670/name/60c871e656f196.58411163

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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