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Номер извещения
32110243258
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение общестроительных работ для нужд АО «НПП «Завод Искра»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.04.2021 15:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
Почтовый адрес
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
Контактный телефон
+7 8422 39-76-04
Факс
+7 8422 39-76-04
Адрес электронной почты
zakupki@npp-iskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обыскалов Вячеслав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение общестроительных работ для нужд АО «НПП «Завод Искра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение общестроительных работ для нужд АО «НПП «Завод Искра»
Начальная цена
3 068 471,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА
Адрес местонахождения
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,
432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Кол-во:
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