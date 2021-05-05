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    Главная / Торги / Закупка горюче-смазочных материалов (ГСМ) - масел, смазок и технических жидкостей

    Закупка горюче-смазочных материалов (ГСМ) - масел, смазок и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 16:0005.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176352Дата и время окончания срока приема заявок Горюче-смазочные материалыКрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176352

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3-УКРО

    Наименование закупки

    Закупка горюче-смазочных материалов (ГСМ) - масел, смазок и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    28.04.2021 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_документации___ТЗ.docx

    Проект_договоров_Поставка__ГСМ.doc

    Документация_Редукцион_ГСМ.docx

    ОБРАЗЦЫ_ФОРМ_ДОКУМЕНТОВ_ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ.docx

    Приложение___1_к_ТЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 1373

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekoven@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковень Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горюче-смазочные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176352Подведение итогов не позднее Горюче-смазочные материалыКрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горюче-смазочные материалы

    Начальная цена

    3 667 301,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК
    Все закупки и тендеры СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК

    Адрес местонахождения

    141313, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Дружбы, 14А

    Наименование заказчика

    КАШИРСКИЙ МПК
    Все закупки и тендеры КАШИРСКИЙ МПК

    Адрес местонахождения

    142904, Российская Федерация, Московская область, Кашира, Садовая, 39

    Наименование заказчика

    МПК КОЛОМЕНСКИЙ
    Все закупки и тендеры МПК КОЛОМЕНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178

    Наименование заказчика

    УК Региональный оператор
    Все закупки и тендеры УК Региональный оператор

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.9

    Производство прочих нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторное масло JCB Engine Oil EP 15W/40 (Спецификация API: CF-4, SG ACEA: E2, B2, A2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гидравлическое масло JCB High Performance Hydraulic Fluid 32"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Гидравлическое масло JCB High Performance Hydraulic Fluid 15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Трансмиссионное масло JCB High Performance Gear Oil Plus"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Масло КПП JCB Extreme Performance Transmission Fluid 10W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Пластичная смазка JCB SPECIAL HP GREASE"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Моторное масло JOHN DEERE Plus-50 ll 15W-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Масло JOHN DEERE HY-GARD"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Трансмиссионное масло ZF-Ecofluid M SAE 75W-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Моторное масло Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Трансмиссионное масло Mercedes-Benz ATF 75w90/236.26 20л артикул А001989870309"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Масло редукторное минеральное "Carter EP 220""

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Антифриз CASTROL RADICOOL SI-OAT (CASTROL, 155FA7 -ASTM D4985 с добавками SCA (-37 с))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Антифриз Antifreeze/Coolant (концентрат)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Антифриз Coolstream Standart 40 красный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тосол "Аляска" марки А40 ГОСТ 28084"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Смазка WD-40"

    Кол-во: 649

    "Позиция 18"

    "Смазка Renolit H 443-HD 88 (EP-Мehrzweckfett EP-multipurpose grease Консистентная Смазка АРТИКУЛ: 600061982 GTIN 4001541003129 Вязкость EP 2 (FUCHS LUBRITECH Gmbh)"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 19"

    "Пластичная смазка Lagermeister XXL (FUCHS LUBRITECH Gmbh)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гидравлическая жидкость для сцепления Pentosin CHF 11S"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Смазка WEGO Grease EP 2 MO (DIN 51502 KP2К-30; NLGI 2; ГОСТ 23258-78; СЛи3/13-2)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Очиститель тормозной системы PINGO Brake Cleaner 0.6 л баллончик"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Автошампунь для бесконтактной мойки ASTROhim Active Foam optimum (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Вода дистиллированная ELTRANS артикул: EL-0901.04 (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Универсальный очиститель Universalreiniger Spray Addinol 0,6л"

    Кол-во: 450

    "Позиция 26"

    "Смазка ADDINOL Kettenhaft-Spray, смазка для мотоцепей, артикул 4014766074096"

    Кол-во: 265

    "Позиция 27"

    "Аэрозоль ADDINOL TSM 400 Spray адгезионный"

    Кол-во: 100

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