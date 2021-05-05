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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка горюче-смазочных материалов (ГСМ) - масел, смазок и технических жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
28.04.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 1373
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekoven@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковень Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Горюче-смазочные материалы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горюче-смазочные материалы
Начальная цена
3 667 301,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК
Все закупки и тендеры СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК
Адрес местонахождения
141313, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Дружбы, 14А
Наименование заказчика
КАШИРСКИЙ МПК
Все закупки и тендеры КАШИРСКИЙ МПК
Адрес местонахождения
142904, Российская Федерация, Московская область, Кашира, Садовая, 39
Наименование заказчика
МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Все закупки и тендеры МПК КОЛОМЕНСКИЙ
Адрес местонахождения
140400, Российская Федерация, Московская область, Коломна, Октябрьской революции, 178
Наименование заказчика
УК Региональный оператор
Все закупки и тендеры УК Региональный оператор
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия 26 километр, строение Б2 сроение 5 подъезд 2 этаж 2 помещение 13
19.20.29
19.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Кол-во: 649
Кол-во: 1250
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 450
Кол-во: 265
Кол-во: 100
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