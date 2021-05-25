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    Главная / Торги / Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской области

    Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 11:5925.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243485Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской областиВ соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_проект.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация_AC0002149_редакция_1.docx

    Извещение_AC0002149_редакция_1.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.docx

    Приложение__1_к_Техническому_заданию___ЛОКАЛЬНЫЙ_СМЕТНЫЙ_РАСЧЕТ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Закупки и тендеры Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 11:59 GMT +325.05.2021 11:5925.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243485Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской областиВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243485Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской областиВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 12:0001.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243485Подведение итогов не позднее Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской областиВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243485Подведение итогов не позднее Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской областиВ соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по расчистке участка трассы от лесных насаждений пос. Большевик Кольчугинского района Владимирской области

    Начальная цена

    795 249,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    02.10

    Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

    Классификатор ОКВЭД2

    02.10

    Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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