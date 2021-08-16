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Номер извещения
ГП176316
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции для планового ремонта подъемных сооружений, установленных в г. Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.04.2021 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
Почтовый адрес
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
Контактный телефон
+7 800 700-95-50
Факс
+7 495 739-98-80
Адрес электронной почты
ekaterina.vigel@mechelservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вигель Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции для планового ремонта подъемных сооружений, установленных в г. Ижевск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2021 15:00 GMT +316.08.2021 15:0016.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176316Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции для планового ремонта подъемных сооружений, установленных в г. ИжевскКрасноярск
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 18:0031.12.2021 18:0031.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176316Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции для планового ремонта подъемных сооружений, установленных в г. ИжевскКрасноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции для планового ремонта подъемных сооружений, установленных в г. Ижевск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Сервис
Все закупки и тендеры Мечел-Сервис
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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