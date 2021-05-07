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Номер извещения
32110243169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы стальной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.04.2021 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Почтовый адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Контактный телефон
+7 34669 2-14-59
Факс
+7 34669 2-97-88
Адрес электронной почты
rvoichenko@promit-langepas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелепов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Лангепас
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы стальной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2021 07:00 GMT +307.05.2021 07:0007.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243169Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальнойЛангепас
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2021 07:0007.05.2021 07:0007.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243169Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы стальнойЛангепас
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы стальной
Начальная цена
1 626 552,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
24.20
24.20
Документация лота
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