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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству подъездных дорог и организации движения на период выполнения работ по строительству подъездных дорог

    Выполнение работ по строительству подъездных дорог и организации движения на период выполнения работ по строительству подъездных дорог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243186Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110243186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству подъездных дорог и организации движения на период выполнения работ по строительству подъездных дорог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.04.2021 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_AC0001885.docx

    Извещение_AC0001885.docx

    Приложение__1_Локальный_ресурсный_сметный_расчет_05_01_02.xlsx

    Приложение__2_Локальный_ресурсный_сметный_расчет_05_01_03.xlsx

    Приложение__3_Локальный_сметный_ресурсный_расчет_05_01_04.xlsx

    Приложение__4_Локальный_ресурсный_сметный_расчет_05_01_05.xlsx

    Приложение__5_Локальный_ресурсный_сметный_расчет_05_01_06.xlsx

    Приложение__6_Проектная_документация.pdf

    Приложение__7_Сводный_сметный_расчет.xlsx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание_АС0001885.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 11:59 GMT +318.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243186Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 12:0018.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110243186Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГВладимир

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 17:0024.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243186Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГВладимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243186Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству подъездных путей к ПРГ

    Начальная цена

    5 536 034,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    42.11.2

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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    99 074
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
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