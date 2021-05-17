На соисполнение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2022 год в части поставки концентрата минерального для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110243207 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На соисполнение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2022 год в части поставки концентрата минерального для Филиалов АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон 3462-22-56-54 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Тарасов Олег Геннадьевич Место рассмотрения предложений Сургут Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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