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    Главная / Торги / На соисполнение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2022 год в части поставки концентрата минерального для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    На соисполнение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2022 год в части поставки концентрата минерального для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110243207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На соисполнение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2022 год в части поставки концентрата минерального для Филиалов АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.04.2021 15:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение__74_с_изм_от_29.04.doc

    1._Документация__74_с_изм_от_29.04.doc

    1._Приложение__1.1_к_Документации_о_закупке__Лот__1_.xlsx

    1._Приложение__1.1_к_Документации_о_закупке__Лот__2_.xlsx

    1_Протокол_подведения_итогов__32110243207___1_лот.docx

    1_Протокол_подведения_итогов__32110243207___2_лот_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-56-54

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Олег Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243207Подведение итогов не позднее Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    69 938 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 398 760,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930631/name/60a511c77a78a8.59337886

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 18700

    Лот 2

    Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243207Подведение итогов не позднее Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концентрата минерального для АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    97 768 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 955 365,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930637/name/60a512362d2940.14842991

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 23350

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