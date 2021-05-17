Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работников при работе на высоте

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176312 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0070384-360-2021 Наименование закупки Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работников при работе на высоте Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР Юридический адрес 603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3 Почтовый адрес 603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3 Контактный телефон +7 495 139-10-42 Факс (831)275-45-22 Адрес электронной почты rpch_zakupki@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Кристина Игоревна Андреева Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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