Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работников при работе на высоте

    Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работников при работе на высоте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176312Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работникоНижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0070384-360-2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работников при работе на высоте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Юридический адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Почтовый адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Контактный телефон

    +7 495 139-10-42

    Факс

    (831)275-45-22

    Адрес электронной почты

    rpch_zakupki@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кристина Игоревна Андреева

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работнико

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.07.202101.07.2021 16:0001.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176312Подведение итогов не позднее Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работникоНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работнико

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Адрес местонахождения

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по размещению анкерных точек по периметру здания и внутри цеха №2 для обеспечения страховочными системами работнико"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211056678
    КО №1118/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
    КО №1118/КО - Материалы для водоподготовки для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    589892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 360 558
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211086709
    МИ №1187/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Пушкинского филиала (224/190/2022) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1187/МИ - Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей для нужд Пушкинского...
    594523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211086687
    КО №187/КО - Услуги таможенного представителя 22-165 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    КО №187/КО - Услуги таможенного представителя 22-165 для нужд Акционерное общество «РЭП...
    594518
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    62 328 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014218
    Закупка грозоразрядников (разрядники разделительные взрывозащищенные)
    Закупка грозоразрядников (разрядники разделительные взрывозащищенные)
    593530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211086681
    КО №1152/КО - Поставка автомобильных запасных частей для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1152/КО - Поставка автомобильных запасных частей для нужд Общество с ограниченной...
    594517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    637 788
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013552
    Поставка деталей к анкерной тяге ТАП 3-64 для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Причал сухогрузов Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка деталей к анкерной тяге ТАП 3-64 для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей...
    590641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211061951
    Оказание услуги долгосрочной аренды нового автомобиля Volkswagen Multivan T6
    Оказание услуги долгосрочной аренды нового автомобиля Volkswagen Multivan T6
    590747
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 69903,20 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 990 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить