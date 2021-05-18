аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д. 17

Предмет договора

здание (Нежилое здание, Автошкола), общей площадью 394,6 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 30:11:130301:1044 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.10.2011 сделана запись регистрации № 30-30-08/002/20112-945, передано в пользование ПОУ «Черноярский СТК ДОСААФ России» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 27.01.2012 сделана запись регистрации № 30-30-08/001/2012-063; земельный участок общей площадью 984 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных зданий, кадастровый номер: 30:11:130202:2878 (далее – Земельный участок).