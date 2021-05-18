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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д. 17
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. им. Маршала Жукова, д. 17
Номер извещения
ГП176313
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Автошкола), общей площадью 394,6 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 30:11:130301:1044 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.10.2011 сделана запись регистрации № 30-30-08/002/20112-945, передано в пользование ПОУ «Черноярский СТК ДОСААФ России» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 27.01.2012 сделана запись регистрации № 30-30-08/001/2012-063; земельный участок общей площадью 984 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных зданий, кадастровый номер: 30:11:130202:2878 (далее – Земельный участок).
Начальная цена
1239533.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-04-2021 15:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2021 14:00
Дата и время проведения
20.05.2021 17:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru; m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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